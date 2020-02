Coronavirus en Haute-Savoie : le patient 14 témoigne

Dans la commune de la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), six personnes ont été testées positif au coronavirus. Parmi elles, un homme qui revenait de Lombardie, foyer principal de l'épidémie en Italie. Depuis, le village est à l'arrêt et tous les bâtiments publics vont rester fermés jusqu'à la mi-mars. Pour dédramatiser la situation, il a décidé de témoigner depuis son confinement à l'hôpital d'Annecy.