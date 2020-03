Coronavirus en Inde : des Français bloqués dans un pays à l'arrêt

En Inde, une cellule de crise à l'ambassade de France tente de localiser les deux mille touristes français, toujours bloqués dans tout le pays. Par crainte d'une contamination massive des touristes étrangers, le gouvernement indien les a mis en quarantaine forcée pendant quatorze jours. Afin d'empêcher la propagation du Covid-19 et un désastre sanitaire, ce pays de 1,3 milliard d'habitants est désormais coupé du monde.