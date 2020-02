Coronavirus en Italie : des mesures exceptionnelles pour endiguer l'épidémie

Les autorités italiennes tentent d'empêcher la propagation du virus, alors plusieurs décisions sont prises. Quatre matchs du championnat national de football ont été reportés. Même les grandes villes comme Milan, le coeur économique de l'Italie, ont pris des décisions. Les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés. Venise a aussi annoncé l'annulation de son célèbre carnaval. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.