Coronavirus en Italie : le nombre de victimes sous-estimé à Bergame

C'est l'une des villes italiennes les plus touchées par la pandémie. À Bergame, 2060 personnes sont mortes en mars des suites du coronavirus, d'après les chiffres officiels. Mais ce bilan ne tient pas compte des décès à domicile. Seules les personnes testées positives au Covid-19 sont comptabilisées.