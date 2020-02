Coronavirus en Italie : le tourisme à Venise fortement impacté

On compte une dizaine de cas de contaminations au coronavirus dans la célèbre ville de Venise. Cette cité lacustre a connu ces derniers jours l'annulation de 50% de ses réservations touristiques. Le grand canal de Venise et son embouchure comme abandonnés, la place Saint-Marc presque silencieuse, ... Découvrez l'image rare de la Sérénissime dépeuplée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.