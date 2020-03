Coronavirus en Italie : une mise en place progressive de la quarantaine dans la région de Lombardie

Même si le gouvernement italien veut renforcer les mesures pour endiguer la propagation du coronavirus, leur mise en place semble très progressive. Par exemple, sur l'autoroute entre Gênes et la Lombardie, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie, aucun contrôle ni de barrage n'a été constaté ce dimanche soir. Aux abords de la zone rouge, les habitants sont plutôt résignés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.