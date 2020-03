Coronavirus : encore quelques touristes à Paris

La fermeture des monuments historiques, notamment de la tour Eiffel, est une mauvaise nouvelle pour les touristes de passage dans la capitale ce samedi. Certains d'entre eux n'ont pas été informés de cette mesure et pour se consoler, ils ont pris des photos ainsi que des souvenirs miniatures. Même la rue qui mène à Montmartre est vide alors que d'habitude, elle est bondée. Une situation qui a provoqué la baisse de 70% du chiffre d'affaires de certains restaurateurs en un mois.