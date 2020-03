Coronavirus et municipales : fallait-il maintenir le scrutin après le passage au stade 3 ?

Le contexte de ce premier tour des élections municipales est tout sauf normal. Des questions occupent les débats et les consciences depuis hier : fallait-il maintenir le scrutin avec le passage au stade 3 de l'épidémie ? Quelle sera sa valeur si la participation est très faible ? Est-ce réellement nécessaire de faire un premier tour ? Quoi qu'il en soit, les électeurs qui se sont rendus dans les bureaux de vote ce matin ne semblaient pas ou peu inquiets.