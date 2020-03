Coronavirus et municipales : quelles mesures pour les personnes âgées dans les bureaux de vote ?

Parmi les personnes vulnérables à qui l'on demande d'être particulièrement prudentes, il y a les seniors. En ce jour d'élection, nombreux sont ceux qui ont tenu à faire leur devoir malgré le coronavirus. Des minibus ont été mis à leur disposition gratuitement pour qu'ils puissent se rendre dans les bureaux de vote. D'autres personnes âgées par contre n'ont pas été rassurées malgré les règles sanitaires et les sensibilisations. Elles ont préféré renoncer à aller voter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.