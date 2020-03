Coronavirus : faut-il interdire les maternités aux papas ?

Depuis le confinement, de nombreux hôpitaux et cliniques refusent aux pères l'accès en salle de travail. Il n'y a pas de consigne nationale. La seule règle, c'est l'interdiction des visites. Ainsi, des tribunes et des pétitions réclament que les pères puissent assister à l'accouchement. Même l'OMS rappelle que la pandémie ne doit pas empêcher les femmes d'être accompagnée par la personne de leur choix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.