Coronavirus : faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux ?

Ils constituent la population où le virus circule le plus. Alors que le nombre de cas est en hausse, la question du comportement des jeunes ne cesse de se poser, d'autant qu'ils sont souvent porteurs du Covid-19 sans le savoir. Entre le 5 et le 26 juillet, les cas positifs recensés sont passés de 666 à 1 463. Face à la situation, certains médecins avancent qu'il faudrait les laisser se contaminer entre eux pour accélérer l'immunité collective. Cette stratégie est-elle efficace ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.