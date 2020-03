Coronavirus : faut-il s'inquiéter de l'accélération de l'épidémie en France ?

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. En 72 heures, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 a doublé pour passer à 4 500 cas et 91 morts dans le pays. Faut-il s'inquiéter de cette accélération ? Ou est-ce l'évolution normale d'une telle épidémie ? Les réponses du Pr Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches.