Coronavirus : fermeture de tous les bureaux de poste en week-end

La Poste étant obligée de réduire ses effectifs et de recentrer toutes ses activités, tous les bureaux sont fermés ce samedi. Sur les 7 700 que compte le pays, 1 600 seront désormais ouverts uniquement en semaine. La distribution des courriers continue à être assurée, tout en évitant au maximum les contacts physiques. Comment ça marche ? Qu'en est-il des personnes âgées isolées ?