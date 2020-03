Coronavirus : fermeture dès minuit des "lieux non indispensables à la vie du pays"

Une nouvelle étape de plus a été franchie dans la lutte contre le coronavirus en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce samedi soir la fermeture des lieux publics non indispensables. Cela concerne les restaurants, les cafés, cinémas ou encore les discothèques. Seuls les commerces alimentaires resteront ouverts.