Coronavirus : immersion au sein d'une équipe du SMUR

Une vague de patients va toucher de plein fouet la région Île-de-France dans les prochaines heures. Pour mieux comprendre la complexité de la prise en charge d'une personne atteinte du Covid-19, une de nos équipes a pu tourner exceptionnellement avec une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de Melun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.