Coronavirus : inquiétude dans les prisons

L'inquiétude grandit chez les prisonniers et les surveillants face à la propagation du coronavirus dans les prisons. Un milieu clos surpeuplé où la contamination peut être beaucoup plus rapide qu'en extérieur. À Saint-Quentin-Fallavier en Isère, les agents pénitentiaires doivent faire face à leur propre questionnement.