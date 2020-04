Coronavirus : Jair Bolsonaro continue de s'opposer aux mesures de confinement

Les statistiques officielles au Brésil affichent 3 000 victimes du Covid-19. Un chiffre qui serait cinq fois plus élevé selon les scientifiques. Dans certaines régions, le nombre de morts est tel que les services publics ont du mal à y faire face. Quant aux médecins, ils avouent leur impuissance. Pourtant, le président brésilien Jair Bolosonaro continue toujours de s'opposer aux mesures de confinement. Il préfère la stratégie de l'immunité collective. Raison de la démission de son ministre de la Santé.