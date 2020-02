Coronavirus : la Chine coupée du monde

Au-delà de la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont aussi rapatrié certains de leurs ressortissants en Chine. Depuis hier, Air France a suspendu ses vols vers ce pays à l'instar de très nombreuses compagnies aériennes. La Chine, un pays figé par l'épidémie de coronavirus, d'autant que le cap symbolique de 10 000 personnes infectées va bientôt être franchi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.