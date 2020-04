Coronavirus : la Chine rend hommage aux victimes

Officiellement, la Chine déplore plus de 3 000 décès liés au coronavirus. Ce samedi, tout le pays est à l'arrêt. De Pékin à Shanghai, la circulation a été interrompue et les sirènes et les klaxons résonnent. Dans les parcs, dans la rue ou dans les métros, les Chinois rendent hommage aux disparus. Alors que l'épidémie semble être maîtrisée, le pays redoute une deuxième vague. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.