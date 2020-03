Coronavirus : la France passe au stade 3 de l'épidémie

L'épidémie de coronavirus ne cesse de progresser en France. Le pays compte désormais 4 500 cas et 91 morts. Un chiffre qui a doublé en 72 heures. Ce nouveau bilan humain a convaincu l'exécutif de passer au stade 3. On fait le point avec notre journaliste Benjamin Dard, en direct du ministère de la Santé.