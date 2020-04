Coronavirus : la Grèce donne l'exemple au reste de l'Europe

Si la Grèce fait figure de modèle en Europe, c'est sûrement grâce à sa réactivité. Grâce à une mesure stricte de confinement, une fermeture des établissements scolaires et des commerces, seulement une centaine de décès liés au coronavirus ont été déclarés. Les Grecs se sont montrés disciplinés, car leur système de santé serait exempt. Après dix ans d'austérité, l'économie commençait enfin à se redresser, notamment grâce au tourisme. Mais le coronavirus a mis un coup d'arrêt brutal à cet embelli.