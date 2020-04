Coronavirus : la mafia profite de la crise sanitaire dans le sud de l'Italie

Dans les quartiers les plus pauvres du sud de l'Italie, la mafia profite de l'épidémie de coronavirus pour étendre son pouvoir. Elle offrirait de la nourriture aux familles défavorisées pour avoir plus tard de leur opinion politique. Les commerces à l'arrêt depuis le confinement font aussi partie des cibles. L'organisation criminelle profite de leur détresse financière pour prendre le contrôle de leur activité. Reportage à Naples. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.