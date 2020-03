Coronavirus : la polémique autour de la pénurie de masques

Depuis deux semaines, des questions se posent sur les fameux masques que le gouvernement promet de livrer aux professionnels de santé. Il en a distribué 30 millions cette semaine et reconnaît des lenteurs de logistique. Mais le fond du problème s'explique surtout par un changement de politique de santé, il y a près de dix ans. Le masque est devenu une arme diplomatique.