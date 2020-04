Coronavirus : la population d'Abidjan s'en remet aux guérisseurs

Les Abidjanais sont nombreux à solliciter la médecine dite ancestrale, pratiquée dans tous les quartiers. Mais en l'absence de traitement reconnu, d'autres guérisseurs se mobilisent pour faire respecter les gestes barrières et le port du masque. Ils descendent dans les rues pour venir en aide à la campagne de prévention initiée par l'État.