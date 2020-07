Coronavirus : la présence de 12 000 personnes dans les gradins du Puy du Fou fait polémique

Vendredi soir, pour la première grande représentation du Puy du Fou, douze mille spectateurs étaient côte à côte dans la tribune du grand spectacle de la Cinéscénie du parc. C'est bien plus que les cinq mille personnes autorisées par l'État. Face aux nombreuses réactions des internautes, la direction du parc a décidé de limiter le nombre de spectateurs. Et dès le week-end prochain, seulement cinq mille spectateurs pourront accéder aux gradins.