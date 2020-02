Coronavirus : la quarantaine s'organise en Italie

En Italie, des mesures ont été prises hier en Conseil des ministres suite à la propagation de l'épidémie de coronavirus. L'inquiétude gagne du terrain dans les grandes villes italiennes. A Milan, le Salon international de l'optique qui devrait se dérouler cette semaine a été annulé. Le maire de cette ville a également demandé à ce que les écoles et les universités de la région restent fermées provisoirement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.