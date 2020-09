Coronavirus : la quatorzaine bientôt réduite ?

La quatorzaine demandée aux personnes atteintes du coronavirus va-t-elle être raccourcie ? De l'aveu même du ministre de la Santé, cette durée est sans doute trop longue. Le Conseil scientifique propose de la ramener à sept jours. Un avis que le gouvernement devrait suivre. Les connaissances médicales ont évolué et les experts estiment qu'un patient infecté n'est réellement contagieux que sur une période courte.