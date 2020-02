Coronavirus : la station des Contamines-Montjoie sous surveillance sanitaire

Près d'une centaine de parents et d'enfants, tous de la même école que l'élève de 9 ans contaminé par le coronavirus, sont venus se faire contrôler. À l'intérieur du centre de dépistage de la station des Contamines-Montjoie, la prise en charge se fait en plusieurs étapes : questionnaire médical, prélèvement bucco-nasal et des conseils de rester chez soi pendant quinze jours pour les cas suspects. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.