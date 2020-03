Coronavirus : la technologie propose des contenus enrichissants pour oublier le confinement

Les nouvelles technologies nous rappellent que le monde est à portée de main, même en période de confinement. En effet, les visites virtuelles des musées ont la cote. Les enseignes de librairies ont mis en ligne des milliers de livres consultables en ligne gratuitement. Et l'Opéra de Paris propose également de revoir leurs représentations dans les mêmes conditions. Les contenus intelligents pour les enfants affluent également sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.