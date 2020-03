Coronavirus : la vie continue et s'organise à Mulhouse

Dans le Haut-Rhin, malgré les mesures prises pour faire face au coronavirus, les habitants tentent de maintenir un semblant de vie normale. Chacun prend ses précautions face au virus. Les transports fonctionnent normalement et les marchés sont ouverts pour l'instant. Si tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, la préfecture a pris quelques exceptions.