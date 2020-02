Coronavirus : la vie en confinement des rapatriés français

Une bonne ambiance règne dans le centre de confinement à Carry-le-Rouet. Une trentaine de bénévoles sont là pour s'occuper de nos compatriotes en quarantaine et le port de masque est de rigueur. Ils ont pour mission inhabituelle d'améliorer le quotidien de ces ressortissants, car même dans un cadre somptueux, deux semaines sans jamais pouvoir sortir peut devenir pesant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.