Coronavirus : l'armée mise à contribution en Italie

Avec plus de 18 000 cas recensés et plus de 1 200 morts, l'Italie se retrouve submergée par l'épidémie de coronavirus. Encore plus de nouveaux cas sont détectés chaque jour si bien que sur place, l'armée a été appelée en renfort pour évacuer les malades. Ces derniers sont évacués en urgence dans des hélicoptères spécialement aménagés vers d'autres structures pour désengorger les hôpitaux.