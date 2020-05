Coronavirus : le 20H de TF1 répond à vos questions

Le pays est confiné depuis mardi 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une situation inédite qui suscite beaucoup d'interrogations. Doit-on poser des congés si on ne veut pas remettre nos enfants à l'école après le 11 mai ? Pourra-t-on déposer nos enfants chez nos parents qui habitent à plus de 100 kilomètres si on reprend le travail ? La validité des cartes cadeaux et bons d'achat est-elle prolongée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.