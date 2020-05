Coronavirus : le championnat de France définitivement arrêté

Alors que le Portugal, l'Espagne, l'Italie et Angleterre ont annoncé la reprise de leurs championnats en juin, la France a arrêté définitivement la Ligue 1. Une décision jugée trop hâtive par certains et injuste par d'autres. L'arrêt définitif de la saison 2019-2020 représente un manque à gagner de 400 millions d'euros pour le foot français.