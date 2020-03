Coronavirus : le confinement est prolongé pour deux semaines supplémentaires jusqu'au 15 Avril

Edouard Philippe vient d'annoncer le prolongement du confinement. Les villes, les rues ne sont pas prêtes de se remplir à nouveau. Ce décor est devenu familier et cela ne risque pas de changer pour les 66 millions de Français. Les règles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Ce n'est pas une surprise, mais cela ne rend pas le confinement plus facile pour autant. Le conseil scientifique de son coté a conseillé un confinement de six semaines, pour permettre au soignant d'absorber le flux de malades.