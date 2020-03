Coronavirus : le contrôle des déplacements se durcit

Les forces de l'ordre ont décidé de renforcer les contrôles dans les gares et sur les routes dès ce week-end. Ce samedi, même si l'essentiel des conducteurs étaient en règle sur l'autoroute A6, il y a toujours des récalcitrants. Ces derniers ont parfois du mal à comprendre les mesures de confinement. À noter que les gares, les routes nationales et secondaires sont également surveillées.