Coronavirus : le cri de colère des syndicats après le décès d’une caissière à Saint-Denis

En arrêt travail depuis le 17 février, Aïcha a perdu la vie jeudi à cause du coronavirus. Cette femme est la deuxième victime de l'épidémie dans le secteur de la grande distribution. Il est toutefois très difficile de savoir si elle a été contaminée sur son lieu de travail, mais partout en France, les employés des grandes surfaces sont très exposés. Certains clients et employés déplorent des mesures de précaution insuffisantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.