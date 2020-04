Coronavirus : le déconfinement se fera progressivement dès le 20 avril en Allemagne

L'Allemagne a affirmé ce vendredi 17 avril que l'épidémie de Covid-19 est "sous contrôle". Il s'apprête à rouvrir des magasins de moins de 800 mètres carrés dès ce lundi 20 avril et les écoles à partir du lundi 4 mai. D'après Thibault Malandrin, notre correspondant sur place, l'optimisme de notre grand voisin s'explique par l'indice de contamination. C'est-à-dire que dans ce pays, une personne malade contamine en moyenne 0,7 personne. Cela signifie concrètement que l'épidémie est en phase de régression. La chancelière allemande, Angela Merkel, souhaite toutefois rester extrêmement prudente par rapport à cette situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.