Coronavirus : le gouvernement a pris de nouvelles mesures contraignantes pour lutter contre l'épidémie

Pour freiner la propagation du coronavirus dans l'Hexagone, le gouvernement a décidé de suspendre tous les rassemblements à plus de 5 000 personnes dans des endroits fermés. Une mesure un peu confuse pour la plupart des gens d'autant plus qu'elle n'est pas suivie de la même manière partout dans le pays. A Strasbourg, le match de basket a été annulé hier soir alors que d'autres matchs de Pro A ont bien eu lieu dans les salles accueillant jusqu'à 6 000 personnes.