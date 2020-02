Coronavirus : le gouvernement chinois tente de rassurer son peuple

En Chine, le rythme des contaminations commence à ralentir. Il a tout de même atteint 68 000 personnes. De ce fait, Pékin continue à être critiqué sur sa gestion de l'épidémie, avec près de 1 700 morts. La télévision d'Etat a donc multiplié la diffusion de vidéos de propagande, visant à rassurer et à faire taire les contestations grandissantes sur les réseaux sociaux. Le président chinois Xi Jinping, lui, a appelé au renforcement de la stabilité sociale et du maintien de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.