Coronavirus : le mode d'emploi de l'isolement réduit à sept jours

Parmi les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex, le passage de la période d'isolement de quatorze à sept jours est celle qui va avoir le plus d'impact sur la vie quotidienne des citoyens. Mais attention, il y aura des contrôles. C'est une nouveauté. Puisque le début de la septaine n'est pas forcément le même pour tout le monde, cette nouvelle règle sanitaire mérite quelques précisions. Nos journalistes vous livrent donc son mode d'emploi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.