Coronavirus : le monde entier à l’arrêt

Toutes les écoles sont quasiment fermées dans les pays touchés par le coronavirus. Il n'y a plus de restaurants, plus de cafés ni de discothèques en Belgique jusqu'au 3 avril au moins. Certains pays interdisent même les entrées et les sorties de leur territoire aux étrangers. Tous les lieux de rassemblements, de visites, ou de prières sont désormais inaccessibles. C'est toute une planète qui tourne au ralenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.