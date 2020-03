Coronavirus : le patient zéro de l'Oise vient-il de la base militaire de Creil ?

Les militaires qui avaient participé à l'opération de rapatriement des Français de Wuhan ont-ils amené le coronavirus dans le département de l'Oise ? Leur escadron est justement basé à Creil. Aujourd'hui, dix personnes sont contaminées sur ce site, et une enquête sanitaire est en cours. Parallèlement, la ministre de la Défense a demandé l'annulation de toutes les activités collectives et la suspension des déplacements professionnels depuis et à destination de cette base.