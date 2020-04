Coronavirus : le plastique à usage unique revient dans les supermarchés

Depuis le début de l'épidémie, le plastique rassure. En un mois, plus 20% d'emballages alimentaires en plastique ont été produits. Les bouteilles d'eau sont les plus demandées, car de nombreux consommateurs craignent une contamination par l'eau du robinet. Les préoccupations écologiques, elles, passent au second plan. Cependant, certains spécialistes estiment que ni l'eau en bouteille, ni les aliments ne protègent du virus, car ils sont eux aussi manipulés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.