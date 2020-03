Coronavirus : le point sur la situation au niveau mondial

Le nombre de personnes contaminées au coronavirus s'élève désormais à plus de 100 000 cas dans 92 pays. À La Mecque, l'esplanade de la Kaaba est désertée par les fidèles suite à la décision des autorités saoudiennes de la fermer temporairement. À Venise, la place Saint-Marc est, elle aussi, très clairsemée malgré quelques rares visiteurs. En Chine, ce sont les voitures qui disparaissent et le trafic reste fluide. Ce qui entraîne une baisse spectaculaire de la pollution.