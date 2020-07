Coronavirus : le point sur la situation en Mayenne

Depuis lundi, le seuil d'alerte est dépassé en Mayenne. Le département compte sept foyers de contaminations et 382 cas de Covid-19. Mais les personnels hospitaliers se veulent rassurants. Seules douze personnes sont hospitalisées et trois en réanimation. La situation est-elle sous contrôle ? Quelles sont les mesures prises par les autorités pour éviter une deuxième vague de l'épidémie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.