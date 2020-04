Coronavirus : le point sur l'évolution de l'épidémie en France

Selon le bilan quotidien transmis par la direction générale de la Santé, 357 décès rattachés au Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures dans l'Hexagone. C'est le chiffre le plus bas depuis une semaine. Près de 7000 patients sont admis en réanimation. Même si on observe un frémissement sur les courbes, qui nous permet d'espérer, il faut rester très prudent et ne pas relâcher l'effort de confinement pour que cette évolution soit durable.