Coronavirus : le potager de l'Europe en Espagne ne connaît pas la crise

L'Espagne est le premier producteur de fruits et légumes d'Europe. La filière n'a vu aucun ralentissement dans son activité. Bien au contraire, avec l'épidémie, la demande a augmenté. Les exploitations tournent à plein régime. Si la région ne connaît pas la crise, la hausse soudaine de la consommation n'est pas sans conséquence.