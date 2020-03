Coronavirus : le quotidien des Italiens confinés

Depuis plusieurs jours, les habitants de Rome sont habitués à faire la queue devant les supermarchés. La seule solution pour maintenir un mètre de distance entre les gens, c'est de ne pas faire entrer plus de trois personnes à la fois. Dès qu'un client sort, un autre entre. Il faut donc compter une heure de queue pour faire ses courses. Et dans les rues, une personne sur deux, au moins, porte un masque. Avec la fermeture des écoles, que fait-on des enfants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.