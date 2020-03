Coronavirus : le Royaume-Uni change de stratégie pour faire face à l'épidémie

Pour freiner la propagation du coronavirus, le gouvernement britannique a pris de nouvelles mesures alors qu'il a initialement opté pour l'immunité collective. Suite à la fermeture des cafés, des pubs et des restaurants, les rues de Londres ont été quasiment désertes ce vendredi soir. Toutefois, le gouvernement semble vouloir retarder au maximum les mesures de confinement obligatoire. Une situation qui inquiète les Français présents au Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.